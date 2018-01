Americana é campeã paulista de basquete A equipe de Americana é a campeã paulista de basquete feminino de 2003. A decisão confirmou a superioridade da Unimed/Americana, das pivôs Cíntia Tuiu e Ega ? o time perdeu um único jogo (para São Caetano do Sul). Americana fechou a série final em melhor-de-cinco jogos por 3 a 0, neste domingo, contra a Unimed/Pão de Açúcar/Ourinhos, com uma vitória por 76 a 68. A ala Liliam, que acertou cinco arremessos da linha dos três pontos, elogiou a dedicação do time. ?O espírito de grupo foi decisivo.? O técnico Paulo Bassul, que vai comandar a seleção sub-21 no Mundial da Croácia, também destacou o grupo. A ala Kaé, de Americana, foi eleita a melhor jogadora do campeonato.