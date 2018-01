Americana e Ourinhos iniciam decisão Americana e Ourinhos iniciam nesta sexta-feira, às 20h30, a final em melhor-de-cinco jogos do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. A SporTV transmiste ao vivo a partida em Americana. O técnico Paulo Bassul, de Americana, atual campeã brasileira, prevê um playoff bastante equilibrado: "Estão na final os dois clubes que mais investem no basquete, que realizam um trabalho forte. As equipes são muito niveladas." O time de Americana chega à decisão completo. Foi reforçado na fase semifinal com a lateral Sílvia Gustavo, que havia operado o joelho após a Olimpíada de Atenas. "Me senti bem nestas partidas e espero ser útil agora na luta pelo título", afirmou. Do atual grupo de jogadoras, foram campeãs na temporada passada as laterais Lilian e Sílvia, as armadoras Karen e Babi e as pivôs Geisa e Êga. Com o time entrosado, Americana fez a melhor campanha da competição - foram 15 vitórias em 17 jogos. Cestinha - Já o Ourinhos contará com a experiência da veterana Janeth Arcain, de 35 anos, cestinha da competição com média de 28,2 pontos. Será a sexta final dela no Campeonato Nacional. Além dos três títulos (Santo André/1999, Vasco/2001 e São Paulo/Guaru/2002), foi vice-campeã duas vezes: Santo André/2000 e Ourinhos/2003. "O rendimento da nossa equipe cresceu muito nos playoffs, o que nos dá confiança e entusiasmo para lutar pelo título. Americana é um adversário de altíssimo nível, que fez a melhor campanha da competição e tem um ótimo entrosamento", avaliou Janeth.