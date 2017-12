Americana encara argentinas no Mundial A equipe da Unimed/Americana, atual campeã brasileira e paulista, faz neste sábado, às 17h45, o segundo jogo pelo Grupo B da Liga Mundial Feminina de Clubes de Basquete. O adversário é o Vélez Sarsfield, da Argentina (ao vivo, pela ESPN Brasil). O time brasileiro volta à quadra domingo, contra o Habana Basketball, às 18 horas. No Grupo A, disputado em Taipé, capital de Taiwan, classificaram-se Baltic Star, da Rússia, e o WKLB All Star, da Coréia do Sul, como finalistas. Mais dois times têm vagas asseguradas na fase decisiva, que será em outubro, na Rússia, o Samara e a seleção da WNBA, primeiro e segundo lugares na Liga Mundial do ano passado. Os dois primeiros colocados do grupo de Americana também garantem vagas.