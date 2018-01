Americana está a uma vitória do título A equipe de Americana ficou a uma vitória do título do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, ao derrotar, neste sábado à tarde, no seu ginásio, o time de Ourinhos por 79 a 67 (37 a 30). Com este resultado, as jogadoras do técnico Paulo Bassul lideram a série melhor-de-cinco por 2 a 0. As equipes voltam a se enfrentar, neste domingo, às 18 horas, em Americana.