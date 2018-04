Americana está na final do basquete O time de Americana está na final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Nesta sexta-feira à noite, atuando em seu estádio, o time do técnico Paulo Bassul venceu Ourinhos por 3 a 0, fechando a série melhor-de-cinco. Americana aguarda agora o vencedor entre Guaru e Santo André, que jogam, neste sábado, em Santo André. O time do ABC vence a série por 1 a 0.