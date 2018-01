Americana está na final do Brasileiro O time de Americana está na final do Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete, ao derrotar, nesta sexta-feira à noite, Ourinhos, no ginásio do adversário, por 71 a 64. Com este resultado, a equipe fechou a série melhor-de-cinco, com 3 a 1, e vai disputar o título diante do São Paulo/Guaru. O primeiro jogo do playoff final (em melhor de cinco jogos) será na quarta-feira.