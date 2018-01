Americana fica a uma vitória da final A equipe de Americana ficou a uma vitória da decisão do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, ao derrotar, em casa, o São Caetano, por 65 a 43 (35 a 29), nesta terça-feira à noite, pela semifinal da competição. Com este resultado, a equipe de Americana abre uma vantagem de 2 a 0 na série melhor de cinco jogos. No primeiro duelo o time de Americana vencera por 72 a 66. A terceira partida será quinta-feira, mais uma vez, em Americana. Na outra semifinal, Ourinhos pode garantir uma vaga na final se vencer Uberaba nesta quarta-feira, em seu ginásio.