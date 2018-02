Americana iguala a série com Ourinhos A Unimed/Americana derrotou o Pão de Açúcar/Ourinhos por 78 a 75, neste sábado, e fez 1 a 1 na série melhor-de-cinco jogos da final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. As duas equipes voltam a jogar neste domingo, às 18 horas, novamente em Americana - a ESPN Brasil transmite ao vivo.