Americana luta nos bastidores para participar do Sul-Americano

SÃO PAULO - A equipe feminina de basquete de Americana é a atual campeã sul-americana de clubes e da Liga de Basquete Feminino (LBF). Mesmo assim, o representante do Brasil na próxima edição da competição continental, no final de maio, no Equador, será o Sport, indicado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Indignado, o presidente da equipe, Ricardo Molina Dias, busca explicações. Nesta terça-feira, chegou a resposta da CBB ao ofício enviado por ele. "A ABASU (Associação de Basquete Sul-Americana não tem regulamento específico para o Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes com definição de seus participantes. A pretensão dessa Associação de ser incluída no Campeonato em questão foi submetida à apreciação da ABASU, por solicitação da Liga Feminina de Basquete e até o momento não recebemos resposta", diz ofício assinado pelo presidente da CBB, Carlos Nunes.

"Nós tínhamos prazo para indicar o participante brasileiro até o dia sete de abril, e a liga ainda não tinha terminado. Por esse motivo, decidimos indicar o então campeão, que era o Sport", diz Vanderlei Mazzuchini, diretor técnico da CBB.

Molina salienta, no entanto, que o Peru ainda não indicou o seu representante, pois espera o término de seu campeonato, donde se conclui que o prazo não era tão peremptório assim.

Segundo o dirigente de Americana, a organização da competição não quis aceitar a inscrição de duas equipes brasileiras, pois haveria o risco grande de elas fazerem entre si a final do Sul-Americano. "Eles querem que a equipe equatoriana esteja na final".

Para Molina, o que a CBB fez foi "chutar" que o Sport, campeão da LBF em 2013, repetiria a conquista. "Mas isso não vai ficar assim. Estou entrando em contato com a Fiba Américas, com o Ministro do Esporte e com a Federação Paulista. Vou lutar até o fim para que Americana dispute a competição".