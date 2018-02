Americana na liderança do Nacional O Unimed/Americana está de volta à liderança do Nacional de basquete feminino. Na noite desta sexta-feira, venceu o Santo André por 92 a 50 e, assim, com 24 pontos, está de volta ao topo da classificação. O vice é Ourinhos, que tem 23 pontos. No outro jogo realizado nesta sexta-feira, o Juiz de Fora perdeu em sua casa para o São Caetano por sete pontos de diferença: 64 a 71.