Americana não conhece rival da Nigéria Com sede em Americana, começa nesta sexta-feira a disputa do grupo B da Liga Mundial Feminina de Basquete, que equivale ao Mundial de Clubes. O representante brasileiro na competição é o Unimed/Americana, atual campeão brasileiro. A equipe comandada por Paulo Bassul estréia diante da equipe nigeriana do First Bank, às 20 horas, com ESPN Brasil. Os outros adversários serão o Velez Sarsfiled, da Argentina, e o Habana Basketball, de Cuba. Os dois primeiros colocados garantem vaga na fase final, na Rússia. A Liga foi dividida em dois grupos. O grupo A, disputado em Taipei, definiu o Baltic Star, da Rússia, e o WKBL All-Star, da Coréia do Sul, como finalistas. Os outros dois times que já têm vaga garantida na fase decisiva são o Samara e a seleção da WNBA, que ficaram em primeiro e segundo lugares na Liga Mundial de 2003. Entre 12 e 17 de outubro, na cidade russa de São Petersburgo, o título será definido entre os seis times com confrontos diretos ? o campeão será aquele que acumular mais vitórias. ?A Liga Mundial é importante para divulgar o basquete feminino pelo mundo. Esse tipo de disputa não existia até o ano passado?, diz Bassul, que não conhece o adversário da estréia. ?O jogo contra as nigerianas é um ponto de interrogação para a gente. Não sabemos nada, não temos nenhuma informação da equipe. Também não podemos ver o treino deles porque é fechado. A idéia é que a gente jogue com muita motivação diante de todos os times.? Segundo Bassul, uma das duas vagas ficará com a equipe cubana. ?Toda a seleção de Cuba joga nesse time. Elas são favoritíssimas a ficar com uma das vagas e a serem campeãs do grupo. Nossa briga será mesmo com as argentinas e as nigerianas. Não vai ser fácil, mas creio que temos condições de avançarmos à fase final.? Habana Basketball e Velez Sarsfield abrem a competição, às 17h30. Pelo Nacional Masculino, Universo/Ajax e Flamengo fazem nesta sexta, em Goiânia, às 18 horas, a primeira partida da semifinal (melhor-de cinco). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Corinthians/Mogi e Unit/Uberlândia disputam a outra vaga, domingo, em Mogi.