Americana pára festa e já pensa no Paulista Derrotar o time favorito no Campeonato Nacional Feminino de Basquete e revelar uma possível estrela para a Seleção Brasileira foram os feitos do Unimed/Americana na quinta-feira. O time, comandado pelo técnico Paulo Bassul, derrotou o forte Unimed/Ourinhos por 3 a 2 na série melhor-de-cinco jogos, e destacou a ala Micaela, cestinha e melhor jogadora da competição. Apesar da festa, Bassul já se preocupa com o Campeonato Paulista, que começa em março. "Tivemos dois grande méritos nessa competição: o primeiro foi reconhecer que havia a superioridade de Ourinhos - com estrelas da Seleção como Janeth, Érika e Silvinha Luz -, e o segundo foi a dedicação que todas tiveram para tirar a diferença de um time para o outro e saber que era possível chegar aos playoffs finais", disse Bassul. Outro fator que uniu ainda mais o time de Americana foi a morte de uma das integrantes da equipe, logo no começo da competição. "Quando a Regininha morreu naquele acidente de carro, um jogo após o início do Nacional, o time ficou muito balançado. Ela era uma jogadora amiga de todas, sempre ajudava quem precisava. Além de tudo, era muito dedicada aos treinos. Mas esse acontecimento fez com que todas se unissem para dedicar esse título à Regininha", disse o treinador. A boa surpresa da equipe foi o destaque de Micaela. A ala de 24 anos deixou Janeth para trás e foi eleita a melhor jogadora, além de cestinha, da competição. "Ela jogou comigo por seis anos nas categorias de base, na Ponte Preta de Campinas, e ganhou tudo. Apesar de ter muita coisa a aprender, ela é uma jogadora quase completa e está pronta para atuar na Seleção Brasileira. Ela amadureceu muito emocionalmente", elogia Bassul. Sobre o Campeonato Paulista, o técnico avisa: "Se os times de Americana e Ourinhos mantiverem os mesmos times, Ourinhos chegará novamente como favorito e nós vamos correr atrás."