Americana perto da final do Nacional A equipe de basquete feminino de Americana está bem perto da final do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. O time ganha o playoff por 2 a 0 e só precisa de mais uma vitória para garantir a vaga na decisão de uma temporada esvaziada pela ausência das jogadoras da seleção que estão atuando na Europa. Americana venceu dois jogos em casa por 78 a 55, na quinta-feira, e por 94 a 63, na sexta-feira. Pela outra semifinal, o Santa Maria/São Caetano venceu o FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos por 59 a 54 (26 a 29) e empatou a série por um a um. "Foi uma partida disputada ponto a ponto até o último segundo. Apesar de cometermos muitos erros, conseguimos fazer os pontos necessários para ganhar e empatar o playoff. Agora serão dois jogos em Ourinhos (domingo e segunda) e vamos tentar ganhar pelo menos um jogo para trazer a decisão para São Caetano", disse a ala Lore, do Santa Maria/São Caetano. A terceira rodada da fase semifinal será realizada neste domingo com as duas partidas transmitidas ao vivo pelo SporTV: Santo André x Americana, em Santo André (14h), e Ourinhos x São Caetano, em Ourinhos (15h30). Por terem feito as melhores campanhas na fase de classificação, Americana e São Caetano terão a vantagem de jogar três vezes em casa (1ª, 2ª e 5ª partidas).