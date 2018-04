Americana pode ampliar vantagem A Unimed/Americana terá a chance de ampliar a vantagem - e até fechar o playoff decisivo do Campeonato Paulista Feminino de Basquete - diante de sua torcida. Amanhã, às 20h30, a equipe enfrenta o Corinthians/Santo André no Ginásio do Centro Cívico, em Americana, no segundo jogo da série melhor-de-cinco (com ESPN/Brasil). O time do técnico Paulo Bassul vence o playoff por 1 a 0 - ganhou a primeira partida, em Santo André, por 83 a 78. O terceiro jogo será sexta-feira, às 21 horas, em Americana. Para a técnica de Santo André, Laís Elena Aranha, Americana sempre foi a favorita. "O time tem várias jogadoras da seleção brasileira", ressalta. "Mas como vamos entrar à vontade, sem a corda no pescoço, pois a responsabilidade é delas, o negócio é ter tranqüilidade, coragem e jogar." O time deve entrar em quadra com uma faixa em homenagem ao prefeito assassinado de Santo André, Celso Daniel. Em Americana, a pivô Karina acha que o jogo não será assim tão fácil. "Elas vão jogar praticamente todas as fichas. Vão apostar tudo nessa segunda partida, porque, se perderem, ficarão numa situação muito complicada. E nós, em situação muito boa." A pivô admite que, além de tudo, seu time está na confortável situação de fazer duas partidas em casa, com apoio da torcida. Americana, de Helen, Silvinha, Roseli e Karina montou, de fato, uma das equipes mais competitivas da temporada. Com orçamentos reduzidos, os times não contrataram elencos muito fortes - grande parte das jogadoras da seleção brasileira está jogando no exterior e a principal estrela, Janeth, continua sem um time. Karina entende que o favoritismo de seu time não pode levar à acomodação. "A equipe precisa manter a seriedade, concentração e vontade de quando começou a decisão. Temos todas as chances de vencer, mas não podemos esquecer a qualidade e a tradição de Santo André."