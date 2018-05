Americana sai na frente do Sport na final do basquete feminino

AMERICANA - O Americana, time do interior de São Paulo, levou a melhor na primeira partida da decisão da Liga de Basquete Feminino (LBF), neste sábado. Jogando em casa contra o Sport, campeão do ano passado, o time da pivô Damiris venceu por 62 a 55 e ficou em vantagem no confronto melhor de três.

Sport e Americana tiveram as duas melhores campanhas da fase de classificação, com 12 vitórias e duas derrotas. As pernambucanas ficaram na frente porque venceram os dois confrontos diretos contra as paulistas. Assim, farão em casa os dois jogos decisivos, o próximo deles no próximo sábado.

O duelo confronta também os dois últimos campeões e os times que têm os melhores elencos do basquete brasileiro feminino. Do lado do Sport, Erika teve um duplo-duplo com 19 pontos e 12 rebotes, acompanhada por Palmira, com 11 pontos. Mas acabou valendo a força do conjunto do Americana, que viu Damiris anotar 11 pontos e pegar 15 rebotes, bem acompanhada por Clarissa (18 pontos) e pela cubana Ariadna (14).

"Esse foi um jogo só, um degrau, e não significa nada. Para ser campeão, tem que ganhar dois. Vamos comemorar um pouquinho agora. Lá no Recife vai ser igual a jogar aqui. Temos que fazer nosso melhor dentro da quadra", comentou a pivô Clarissa, falando ao SporTV.

"No terceiro quarto crescemos de produção, com o nosso ataque sendo determinante para que vencêssemos. A defesa foi bem durante o jogo todo", acrescenta o técnico Antônio Carlos Vendramini, do Americana.