Americana segue firme no basquete A Unimed/Americana venceu o Automóvel Clube/Campos por 76 a 60 (35 a 36), na sexta-feira à noite, em Campos. O resultado manteve a equipe de Americana na liderança do Nacional Feminino de Basquete, com 27 pontos (13 vitórias e uma derrota). Silvinha foi a cestinha, com 23 pontos. Amanhã, às 20h30, em Americana, Americana recebe o Dom Bosco/Governo Popular (ao vivo, pela SporTV). Em segundo lugar no campeonato está o São Paulo/Guaru, com 25 (11 vitórias e três derrotas), seguido da Unimed/Ourinhos e de Santo André, ambos com 24 (dez vitórias e quatro derrotas). A quinta rodada do returno teve ainda Ponta Grossa/SER 43, Unimed/Ourinhos 102, em Ponta Grossa; São Caetano 83, Lages/Uniplac 74, em São Caetano; Sírio/Black&Decker/Uberaba 73, Dom Bosco/Governo Popular 78, em Uberaba; Santo André 79, São Paulo/Guaru 84, em Santo André. A rodada deste domingoe começa às 18h, com Automóvel Clube Fluminense e AD Lages/Uniplac, em Campos, e São Caetano e Ceo/Unimed/Ourinhos, em São Caetano. Às 20h haverá Ponta Grossa/SER e Santo André, em Ponta Grossa. No Estadual Masculino, o COC/Ribeirão Preto manteve a invencibilidade derrotar a Uniara/Fundesport, 97 a 65 (53 a 31), na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. Foi a 30ª vitória em 30 jogos do time. O Nacional Masculino será disputado a partir de 26 de janeiro, em sete Estados, com a participação de 17 equipes.