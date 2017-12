Americana tenta empatar série em casa Americana e Ourinhos fazem nesta terça-feira a segunda partida das finais do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, às 19 horas, no ginásio do Centro Cívico, em Americana. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil. Atuando em casa, domingo, Ourinhos levou a melhor na primeira partida do playoff, vencendo por 74 a 58 (42 a 34 no primeiro tempo). Se conquistar novo triunfo, a equipe da armadora Janeth ficará a uma vitória do título. Americana fará o terceiro jogo quarta-feira, às 20h30, novamente em casa e busca a vitória para empatar a série melhor-de-cinco partidas. Além da experiência de Janeth, contratada especialmente para as finais, o técnico Edson Ferreto confia na força da pivô Lígia, cestinha da primeira partida da decisão, com 19 pontos, para chegar mais perto do título. Um das principais jogadoras da equipe de Americana, a armadora Helen, está fora das partidas finais por causa de uma contusão.