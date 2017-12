Americana vai à final do Paulista O Unimed/Americana disputará a final do Campeonato Paulista de Basquete Feminino com CEO/Unimed/Ourinhos. Nesta segunda-feira, no ginásio Joaquim Rabello, em São Caetano do Sul, o time de Americana venceu a SERC/Santa Maria por 74 a 62, no quarto jogo do playoff da semifinal. Com a vitória, a equipe fechou o confronto em 3 a 1. Ourinhos já tinha garantido sua vaga no domingo, ao fazer 3 a 0 no duelo com Santo André. Como o retrospecto do clube de Americana ao longo da competição foi superior ao do CEO/Unimed/Ourinhos, terá o direito de decidir o título em casa, na série melhor-de-cinco jogos. A primeira partida da final, domingo, às 15 horas, será no ginásio Municipal José Maria Paschoalik, em Ourinhos, enquanto os dois seguintes e até uma eventual quinta partida, se necessária, serão em Americana. O grande destaque na vitória desta segunda-feira de Americana foi Roseli, que marcou 21 pontos. "Depois que deixamos de lado aquela vontade de jogar redondinho, o que não é o nosso estilo, e partimos para cima do adversário, acertamos a equipe na quadra."