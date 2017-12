Americana vai à final no basquete O Unimed/Americana derrotou a AD Santo André, por 79 a 67, neste sábado, em Americana, e fechou em 3 a 0 série melhor-de-cinco pelas semifinais do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. O outro finalista ainda não está definido: sairá do confronto entre Ourinhos e São Caetano, que estão empatados em 1 a 1 e fazem terceiro jogo neste domingo.