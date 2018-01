Americana vai homenagear Regininha Reforço do time de basquete do Unimed/Americana, a armadora Regina Izabel Santos Queiroz, a Regininha, faleceu na madrugada de hoje, vítima de um acidente de carro. Aos 29 anos, a jogadora estava na companhia de outras três amigas, todas atletas, viajando para São Paulo, onde passaria o dia de folga. No domingo, Regininha estreou no Campeonato Nacional com vitória sobre o Uberaba por 100 a 75. A armadora contribuiu com três pontos. "A Regininha era uma menina que conseguiu o que poucas atletas conseguiram em seus times: era uma unanimidade. Todo mundo gostava muito dela porque além de ser uma jogadora aguerrida, era muito companheira. Quando alguém não estava bem ela ia ver o que estava acontecendo. Todo time precisa de uma jogadora como ela", diz Paulo Bassul, o técnico do time de Americana. Hoje, as companheiras de time e comissão técnica iriam ao enterro da jogadora, na cidade onde nasceu, Santos. "Vamos dar uma força para a família. A Regininha jogou ontem, estaria de folga hoje, e viajava com as amigas para passar o dia em São Paulo quando aconteceu o acidente", conta Bassul. O acidente aconteceu perto de Caieiras, na Rodovia dos Bandeirantes. A motorista do carro, a mesa-tenista Lígia Santos Silva - que representou o País nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos - perdeu o controle da direção por volta das 22h40. O veículo atravessou o canteiro central e bateu em um barranco. Regininha e as outras ocupantes do carro, as jogadoras de vôlei de Santos, Andréa Passos e Ana Paula da Silva, foram levadas ao Pronto Socorro de Osasco, mas a armadora não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu durante a madrugada. Ela foi contratada pelo Americana no início do ano e já havia conquistado o Campeonato Paulista, os Jogos Regionais e os Jogos Abertos. Ela também passou pela Seleção Brasileira. O técnico do time de Americana afirmou: "Vamos fazer homenagens à ela, sim. Não sabemos exatamente o que será, mas estamos estudando algumas coisas no uniforme ou no ginásio. Além disso, o time vai cumprir o contrato dela até o final, para ajudar a família, o que não é mais que nossa obrigação."