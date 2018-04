Americana vence e está perto da final O Unimed/Americana conseguiu mais uma vitória dentro do playoff semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Basquete da Série A-1. No início da noite desta terça-feira, o time comandado pelo técnico Paulo Bassul derrotou o CEO/Unimed/Ourinhos, atuando em Americana, por 116 a 60 (52 a 28), abrindo 2 a 0 na série melhor-de-cinco, ficando a uma vitória da final. Os destaques da partida foram Roseli (25 pontos) e Silvinha (23) pelo time da casa. Kelly (20) e Cíntia (10) foram as melhores da equipe visitante. O terceiro jogo, que pode ser o decisivo, está previsto para esta sexta-feira, às 20h, em Americana.