Americana vence Lages no basquete feminino A equipe da Unimed/Americana venceu o Lages por 86 a 59 na noite desta terça-feira, em Lages e manteve o segundo lugar no Campeonato Nacional Feminino de Basquete. A equipe paulista soma agora 19 pontos ganhos. O Lages é sétimo, com 11. As cestinhas da partida foram Micaela e Ega, de Americana, com 17 pontos cada. O campeonato tem a liderança do Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, com 20 pontos.