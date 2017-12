Americana vence mais uma no basquete A Unimed/Americana, do técnico Paulo Bassul, jogou em casa neste domingo e venceu sua quinta partida consecutiva no Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Ganhou da FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, equipe comandada por Antônio Carlos Vendramini, por 63 a 56 (42 a 25), na quinta rodada do torneio. A pivô cubana Lisdeivi, de Ourinhos, com 23 pontos e 11 rebotes, foi o destaque da partida, apesar da derrota de sua equipe.