Americana vence nigerianas no basquete Americana estreou com vitória no Grupo B da Liga Mundial de Basquete Feminino, nesta sexta-feira à noite, ao derrotar a equipe do Fisrt Bank, da Nigéria, por 99 a 50 (54 a 50). No outro jogo deste grupo, o Habana Basketball, de Cuba, derrotou o Vélez Sarsfield, da Argentina, por 76 a 58.