Americana vence Ourinhos; decisão será 5ª Ficou para o quinto jogo a decisão do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Num jogo dramático, definido nos segundos finais e por apenas dois pontos de diferença, a Unimed/Americana venceu o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, hoje, por 86 a 84, no quarto jogo da série melhor-de-cinco que define o título. Micaela, de Americana, fez 31 pontos, pegou 7 rebotes e roubou 5 bolas. Janeth marcou 28 pontos para Ourinhos. Com o resultado, Americana empatou o playoff decisivo por 2 a 2 e provocou o quinto jogo, quinta-feira, às 20h30, no ginásio Monstrinho, em Ourinhos. Quem vencer será a campeã da temporada 2003/2004. Micaela, destaque do jogo, disse que as jogadoras estão felizes e motivadas. "Não temos nenhum outro pensamento a não ser vencer o quinto jogo e o campeonato. Vai ser de quem errar menos." O equilíbrio deu a tônica ao jogo de hoje, nos quatro quartos da partida (21 a 24, 17 a 13, 25 a 17 e 21 a 28). Com o placar a 85 x 83 para Americana, a 19 segundos do fim, Janeth, que tinha 100% de eficiência nos lances livres na partida até então, perdeu uma bola e a oportunidade de empatar para Ourinhos. Em seguida, foi a vez de Jaqueline, de Americana, perder um lance livre: 86 a 84. A 9 segundos do fim, Ourinhos quase leva o título numa jogada em que Silvinha roubou uma bola e passou para Ana Flávia que preparou um arremesso da linha dos três pontos, mas errou. "Faltou algo? Sim, cair a bola de três da Aninha e o time ser campeão", disse o técnico de Ourinhos, Antônio Carlos Vendramini. O primeiro jogo Americana venceu, em casa, por 80 a 59. Ourinhos ganhou, em seu ginásio, os dois seguintes: 88 a 74 e 78 a 77. Hoje, Americana empatou a série.