Americana vence Ourinhos por 85 a 84 A equipe de Americana saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, nesta quinta-feira à noite, ao vencer Ourinhos, no ginásio do adversário, por 85 a 84. O segundo jogo do playoff final será neste sábado, às 14 horas, em Americana. Fica com o título o time que vencer primeiro três partidas.