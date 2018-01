Americana x Ourinhos: o segundo duelo Um ponto, num lance livre da ala Kaé, com o jogo já encerrado, deu à equipe da Unimed/Americana a vitória no primeiro jogo da série melhor-de-cinco do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, contra o Ourinhos/Unimed/Pão de Açúcar, por 85 a 84, na quinta-feira à noite. O segundo e terceiro jogos serão em Americana, neste sábado, às 14 horas (com ESPN Brasil), e domingo, às 18 horas.