Anderson Varejão e Baby estão na NBA O Brasil soma mais dois jogadores na NBA. Os alas/pivôs Baby e Anderson Varejão foram escolhidos, nesta quinta-feira, no draft da principal liga de basquete dos Estados Unidos,realizado no Madison Square Garden, em Nova York. No total, o basquete nacional acumula cinco jogadores na NBA. Os outros são Nenê (Denver), Leandrinho (Phoenix) e Alex (New Orleans). O brasileiro Rafael Araújo, o Baby, de 23 anos, foi a oitava escolha. Emocionado, o pivô falou pouco. ?Estou feliz para caramba, sem palavras. Trabalhei muito e este é o ano do pagamento. Tenho de agradecer muito à minha mulher, que sempre me apoiou.? Chayanne, norte-americana, estava na platéia com a filha do casal (Taís) e com a mãe do jogador. ?Passamos por um ano muito bom e agora conseguimos. Este é o melhor momento que estamos vivendo.? O brasileiro não via a mãe há dois anos e meio. ?Estou aproveitando para ficar com a minha família. Estou muito feliz.? Na véspera do draft, sites especializados como hoopshype.com e nbadraft.net apontavam Baby entre os 20 primeiros, mas apenas após a 16ª escolha. Nascido em Curitiba, o pivô de 2,11 metros e 132 quilos está há quatro anos nos Estados Unidos. De 2000 a 2002, jogou no Arizona Western, antes de se transferir para a Brigham Young University, do Estado de Utah. Lá, foi o cestinha e o reboteiro de sua equipe, além de ser eleito o melhor jogador da Conferência Mountain West da NCAA, da liga universitária norte-americana. Em 2002, Baby foi pego no antidoping para Norandrosterona (um esteróide anabolizante) no Mundial de Indianápolis. Foi suspenso por dois anos das competições oficiais da Federação Internacional de Basquete. Mas, como o campeonato universitário é independente da entidade, pôde seguir carreira. ?Não foi uma coisa intencional, não estava me dopando, estava no Junior College e não tinha estrutura nem orientação sobre o que podia ou não tomar em termos de vitaminas. Aquele momento foi difícil para mim. Procurei me informar mais e a tomar mais cuidado com o que estava tomando. Após o incidente, fiz mais seis exames antidoping e todos deram negativo. Mas isso faz parte do passado?, disse Baby à Agência Estado, antes do draft. A boa adaptação aos Estados Unidos, segundo ele, seria um ponto favorável na sua escolha. ?Conheci minha mulher, agora sou pai, me formei ? sou ?recreation manager? ? e amadureci muito. As equipes já me conhecem, conhecem meu jogo.? Anderson Varejão foi a 30ª escolha - a primeira do segundo round - pelo Orlando Magic. Varejão, de 21 anos, 2,10 metros e 115 quilos, atuou pelo Barcelona nas duas últimas temporadas, quando abriu mão do draft para ?adquirir mais experiência?. Varejão chegou aos Estados Unidos há um mês e passou por uma maratona de treinamentos. Mostrou sua qualidade nos Lakers, Spurs, Kings, Hawks, Jazz, Suns, Nuggets, Supersonics e Blazers. Ao contrário de Baby, que terá contrato por três anos, Varejão não terá garantias de que jogará na liga norte-americana - apenas os escolhidos entre as primeiras 29 posições têm contrato garantido. Para jogar nos Estados Unidos, terá de acertar com o Barcelona a rescisão de seu contrato, com multa chegando a US$ 250 mil. O norte-americano Dwight Howard (ala/pivô), de 18 anos e 2,08 m, foi a primeira escolha pelo Orlando Magic ? time que selecionou o gigante Shaquille O?Neal. Howard chega à NBA direto da high school (ensino médio), assim como LeBron James e Kobe Bryant. Comenta-se nos bastidores da NBA que Howard teria sido escolhido pelo Orlando para suprir a ausência de Tracy McGrady, que deve deixar Orlando. Howard estava cotado em segundo, atrás de Emeka Okafor (pivô), de 22 anos e 2,05 m, escolhido pelo Charlotte Bobcats.