Anderson Varejão estréia na passarela Anderson Varejão, ala/pivô do Cleveland Cavaliers (NBA) e da seleção brasileira, estréia na passarela neste sábado, às 20h30, no desfile da VR Menswear, na São Paulo Fashion Week. "Não estou nervoso porque não sou modelo. Entrarei o mais natural possível", avisou o atleta, que até encarou sessões de clareamento nos dentes "para ficar mais bonito". Difícil será não chamar atenção dos fashionistas. Anderson Varejão tem 2,10 m e 120 kg e calça 48. Na prova de roupa ontem, no showroom da loja, estava "à vontade". E experimentou os dois "looks" feitos para ele - está programada somente uma entrada. São calças sociais risca de giz mais despojadas (brincadeira da moda street com alfaiataria), camisa social, tênis coloridos feitos artesanalmente e assessórios como óculos, cinto e viseira. "Gostei mais da primeira calça (mais larga)", disse o astro do basquete brasileiro. "E com os óculos fica mais legal. Só não posso esquecer de sorrir." Tudo teve de ser adaptado ao tamanho do atleta. O comprimento padrão das calças é 1,08 m. Para ele, 1,27 m. E as mangas, de 66 centímetros passaram para 80. Os cabelos enroladinhos, sua marca registrada, estarão intactos. "Chapinha? No meu cabelo ninguém mexe!", brincou Anderson Varejão.