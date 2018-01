Anderson Varejão faz nove pontos na vitória do Cavaliers O ala brasileiro Anderson Varejão anotou nove pontos nos 25 minutos em que esteve em quadra e ajudou sua equipe, o Cleveland Cavaliers, a bater o Toronto Raptors por 98 a 97, no Air Canadá Center, em Toronto, no Canadá, na rodada desta quarta-feira da NBA. Varejão, que começou na reserva, acertou três de quatro arremessos de dois e três pontos e três de quatro lances livres, registrando ainda quatro rebotes, uma roubada de bola e um toco. A vitória do Cleveland foi conquistada no último segundo, graças a uma cesta de três do base Damon Jones. Os outros resultados da rodada foram: Boston Celtics 104 x 101 Philadelphia Sixers Detroit Pistons 106 x 101 Chicago Bulls Miami Heat 118 x 112 Washington Wizards Charlotte Bobcats 104 x 101 Golden State Warriors New Orleans Hornets 107 x 113 Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks 116 x 123 Sacramento Kings Houston Rockets 103 x 99 Indiana Pacers Utah Jazz 96 x 93 Minnesota Timberwolves Seattle SuperSonics 74 x 99 Memphis Grizzlies