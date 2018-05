Anderson Varejão não teme vaias em jogo da NBA no Brasil

SÃO PAULO - Depois de abrir mão de defender a seleção brasileira na última Copa América, por causa de uma lesão, o brasileiro Anderson Varejão não se preocupa com a possibilidade de ser vaiado no jogo da pré-temporada de 2014/2015 da NBA, entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, que acontece na HSBC Arena, no Rio de Janeiro.

"Eu estou feliz de voltar ao Brasil, sempre fui bem recebido em todos os lugares que fui, sempre tive carinho dos fãs, sempre foi muito gostoso fazer parte de eventos da NBA no Brasil. Quanto às vaias acontecerem, é uma coisa que não me preocupa. Estou feliz e muito ansioso com o jogo. Espero ver o ginásio lotado. Vai ser um momento único na minha carreira, jogar na frente do fã brasileiro, sentir esse calor humano do brasileiro que é diferente", disse.

A partida entre as duas equipes está marcada para o dia 11 de outubro e foi amplamente divulgada como o confronto entre Anderson Varejão x Lebron James. A estrela norte-americana até já levantou informações sobre o Brasil. "Ele sempre me pergunta como é. Agora será a oportunidade dele, além de conhecer e jogar no Brasil." Mas um fato pode atrapalhar o confronto divulgado pela NBA: Varejão e Lebron ficam sem contrato no fim da temporada. "Eu ainda tenho um ano de acordo (cláusula que pode ser acionada pelo clube). Provavelmente estarei aqui para a pré-temporada. Nem cheguei a pensar nisso, mas acho muito difícil algo acontecer antes da partida."

Muito se fala na volta de Lebron ao time de Ohio, e Varejão não esconde a empolgação de voltar a atuar com o ala, que foi seu companheiro de Cleveland por seis temporadas. "Joguei com ele por muitos anos e aprendi muito, na minha opinião, é um dos melhores do mundo."

FESTA NO BRASIL

"Estou ansioso e muito feliz por voltar a jogar no Brasil, na frente da minha família, dos fãs, amigos e o pessoal daqui vai poder ver como o brasileiro gosta de basquete e é fanático pelo esporte", diz Varejão, que também não descartou a distribuição de perucas na partida, algo muito comum quando sua equipe atua em Ohio. Nesta temporada, Varejão sofreu com muitas lesões, mas isso não vai impedi-lo de participar do Mundial da Espanha, entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro, com a seleção. O Brasil está no grupo da morte no torneio, ao lado da anfitriã Espanha, além da campeã europeia França, Sérvia, Egito e Irã.

NBA PELO MUNDO

O jogo entre Heat e Cavaliers é um dos cinco que compõem o calendário do NBA Global Games 2014 e que serão realizados em quatro países. O San Antonio Spurs jogará em Berlim, dia 8 de outubro, contra o Alba Berlin, oito vezes campeão alemão, na O2 World Arena. Em seguida, enfrentará o Fenerbahçe Ülker Istanbul, pentacampeão da Liga da Turquia, na Ülker Sports Arena, dia 11.

Os dois outros jogos do NBA Global Games serão realizado na China, entre o Brooklyn Nets e o Sacramento Kings. Os times vão duelar em 12 de outubro, na Mercedes-Benz Arena, em Xangai, e dia 15, no MasterCard Center, em Pequim.