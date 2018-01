Anderson Varejão pede amistosos para a seleção Anderson Varejão fez nesta segunda-feira uma alerta à comissão técnica da seleção brasileira de basquete. ?É importante que a gente faça amistosos antes da disputa do Mundial contra as equipes que vão participar da competição?, disse o ala-pivô, durante uma teleconferência promovida pela NBA. Segundo o jogador do Cleveland Cavaliers, esse contato com os adversários será fundamental na preparação da equipe para o torneio, que acontece entre 19 de agosto e 3 de setembro, no Japão. Ao falar sobre a NBA, Anderson Varejão disse estar animado com os resultados obtidos após se recuperar de uma contusão no ombro que o afastou do começo da temporada. ?Já fiz uns 20 jogos e acho que estou indo muito bem. Quero jogar o máximo de minutos que permitirem. Lesão é sempre uma coisa complicada: você perde a confiança, o ritmo de jogo. Começa a ficar com medo de fazer alguns movimentos e levar alguma pancada no lugar da lesão?, revelou. Em Cleveland, o brasileiro está mostrando grande evolução na parte defensiva. ?De fato, acho que o time não precisa dos meus pontos. Temos outros jogadores como LeBron James. A minha parte tem sido mais ficar na defesa e, caso sobre alguma bola no ataque, estar lá na frente para ajudar.?