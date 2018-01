Anderson Varejão se apresenta à seleção O ala/pivô Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers (NBA), se apresentou nesta sexta-feira à seleção brasileira masculina de basquete, que treina no Rio. O time se prepara para a Copa América, na República Dominicana, com estréia em 24 de agosto contra a Venezuela - a competição definirá quatro vagas para o Mundial do Japão/2006. ?A minha experiência na NBA e na Europa me deu mais maturidade. Espero ajudar a equipe?, disse Anderson Varejão.