Anderson Varejão tenta uma vaga na NBA O ala/pivô Anderson Varejão foi liberado pelo Barcelona para tentar uma vaga no draft, o vestibular da NBA, que acontece em junho. Ele deve ficar dez dias nos Estados Unidos e fazer testes em cinco ou seis equipes, entre elas o Los Angeles Lakers, o Atlanta Hawks e o Sacramento Kings. Varejão tem mais um ano de contrato com o time espanhol, mas uma cláusula permite que ele deixe o time por uma proposta da liga profissional norte-americana. Outro que tenta vaga é o ala Marquinhos, do Corinthians/Mogi, Ele já está nos Estados Unidos e vai desfalcar a equipe na semifinal do Nacional Masculino, contra a Unit/Uberlândia. O primeiro jogo (melhor-de-cinco) será no domingo, em Mogi. Universo/Ajax e Flamengo abrem esta fase sexta-feira, às 18 horas, em Goiânia. Paulista Feminino ? Ourinhos e Americana fazem o primeiro jogo da final (melhor-de-cinco) na próxima quinta-feira.