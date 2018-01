Angola decepciona os japoneses e vence a 2ª no Mundial O Japão segue decepcionando sua torcida no Mundial masculino de basquete. Jogando diante de 4.742 pagantes em Hiroshima, o time anfitrião perdeu para Angola por 87 a 62, pelo Grupo B. Foi a segunda derrota consecutiva dos anfitriões do torneio - na estréia, foram batidos pela Alemanha. O destaque do jogo foi o angolano Almeida, com 19 pontos. Já a Venezuela se recuperou da surpreendente derrota para o Líbano na estréia e superou, em Sendai, a Nigéria - que começou batendo ninguém menos que Sérvia e Montenegro, atual campeã mundial. A vitória dos sul-americanos, válida pelo Grupo A, foi por 84 a 77, com 24 pontos de Diaz. Pelo Grupo B, em Sapporo, Porto Rico confirmou o favoritismo e ganhou de Senegal por 88 a 79, com 29 pontos do cestinha Arroyo.