Angola ganha dos cansados panamenhos no basquete A seleção de Angola começou o Mundial de 2006 com o pé direito, vencendo por 83 a 70 (37 a 33 no primeiro tempo) a equipe do Panamá. Últimos a chegar ao Japão, local da competição, os caribenhos mostraram que ainda não se adaptaram ao fuso horário. Em más condições físicas, os panamenhos foram dominados pelos africanos. As duas seleções, ao lado do Japão, deverão brigar pelo quarto lugar no Grupo B, que também tem Espanha, Alemanha e Nova Zelândia. Os angolanos não precisaram se esforçar muito. Bastou fechar a marcação, não deixando o Panamá jogar.