Anthony Davis marca 59 pontos em vitória dos Pelicans na NBA

A marca anterior da equipe era de 50 pontos, imposta por Jamal Mashburn há 13 anos, diante do Grizzlies. Para superá-la, Davis acertou 24 de 34 arremessos de quadra e acertou suas duas tentativas de três pontos, além de ter convertido nove de dez tiros livres.

Davis também quebrou o recorde de mais pontos de um jogador no Palace of Auburn Hills. Essa marca pertencia a LeBron James, que totalizou 48 pontos em 1º de junho de 2007, durante uma partida da final da Conferência Leste contra o Pistons. O pivô se uniu a Shaquille O'Neal e a Chris Webber como os únicos jogadores da NBA que conseguiram 50 pontos e 20 rebotes em um duelo da NBA desde 1983.

Jrue Holiday começou o duelo entre os reservas e anotou 20 pontos pelo Pelicans, sendo o único outro jogador do time a superar a marca de dois dígitos na partida. Já Reggie Jackson liderou o Pistons com 34 pontos. Os dois times estão fora da zona de classificação aos playoffs.

Em duelo entre duas das principais equipes da NBA, Kevin Love fez a diferença ao anotar 29 pontos e liderou o Cleveland Cavaliers na vitória por 115 a 92 sobre o Oklahoma City Thunder, fora de casa. Love acertou nove de 18 disparos de quadra e 11 de tiros livres.

LeBron James totalizou 25 pontos, 11 assistências e sete rebotes, enquanto

Tristan Thompson somou 14 pontos e 14 rebotes na quinta vitória seguida do Cavaliers, o líder da Conferência Leste. Kyrie Irving, com sintomas de gripe, só jogou no primeiro quarto da partida.

Kevin Durant acumulou 26 pontos e Russel Westbrook marcou 20, além de ter dado 11 assistências e obtido nove rebotes pelo Thunder, que ainda não havia sofrido uma derrota por diferença tão grande nesta temporada. O time de Oklahoma está na terceira posição no Oeste.

Na última partida de Kobe Bryant no United Center, o Chicago Bulls derrotou o Los Angeles Lakers por 126 a 115. Derrick Rose anotou 24 pontos, assim como E'Twaun Moore, que teve a maior produção ofensiva da sua carreira. Já o espanhol Pau Gasol anotou 21 pontos pelo time de Chicago, que venceu o segundo jogo seguido e está na oitava posição no Leste.

Bryant foi homenageado pelo Bulls com um vídeo antes do jogo e Rose se referiu ao jogador como o Michael Jordan da sua geração. Além disso, Gasol foi o encarregado de apresentar o seu ex-companheiro.

Em quadra, Kobe marcou 22 pontos, tendo acertado oito de 20 disparos. Julius Randle somou 22 pontos e Jordan Clarkson anotou 20 pelo Lakers, que sofreu a quinta derrota seguida e tem a pior campanha do Oeste.

Com mais dificuldades do que se imaginava diante de uma das piores equipes da NBA, o San Antonio Spurs superou o Phoenix Suns por 118 a 111, fora de casa, com 21 pontos de Patty Mills, que acertou seis arremessos de três. O francês Tony Parker se destacou com 22 pontos, enquanto LaMarcus Aldridge acumulou 19 pontos e dez rebotes pelos líderes do Oeste, com 47 vitórias e nove derrotas, a sua melhor marca na história depois de 56 partidas.

Alex Len anotou 23 pontos e conquistou 13 rebotes na noite de domingo pelo Suns, que sofreu a 11ª derrota seguida e a 26ª nos últimos 28 jogos. O time é o penúltimo colocado do Oeste.

Já o Portland Trail Blazers superou, em casa, o Utah Jazz por 115 a 111, com 31 pontos de C.J. McCollum e 20 de Damian Lillard. Este foi o 14º triunfo do Blazers nos últimos 17 jogos, o que o deixa em sétimo lugar no Oeste.

Derrick Favors acumulou 22 pontos e oito rebotes pelo Jazz, Gordon Hayward anotou 21 e o brasileiro Raulzinho somou quatro pontos nos dez minutos em que jogou pelo Jazz, que perdeu três dos últimos quatro duelos e ocupa a nona posição no Oeste.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder 92 x 115 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 106 x 111 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 111 x 118 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 101 x 121 Boston Celtics

Orlando Magic 102 x 105 Indiana Pacers

Toronto Raptors 98 x 85 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 96 x 104 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 129 x 103 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 126 x 115 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 115 x 111 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Miami Heat x Indiana Pacers

New York Knicks x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns