Anthony pega 15 jogos de suspensão por briga; Nenê um A direção da NBA anunciou nesta segunda-feira as punições aos jogadores do Denver Nuggets e do New York Knicks, que se envolveram em uma briga generalizada durante a partida entre ambos, na última sexta-feira, no Madison Square Garden, em Nova York. De todas, a mais severa é para o ala Carmelo Anthony, que pegou 15 jogos de suspensão. Além dele, estão suspensos Nate Robinson (do Nova York) e J.R. Smith, com dez partidas cada um. Abaixo deles, estão suspensos Mardy Collins, com seis jogos. Jared Jeffries, pegou quatro. Jerome James e o brasileiro Nenê pegaram uma partida por terem abandonado o banco para se envolver na confusão. Os times terão ainda que pagar US$ 500 mil de multa cada um. Anthony, atual cestinha da temporada, com média de 31,6 pontos por partida, pegou a punição mais dura deu um empurrão em Robinson e ainda foi flagrado dando um soco em Collins, ambos do Knicks. A confusão começou quando o placar do jogo apontava 123 a 100 para o time de Denver e faltava 1min15s para o fim. Quem escapou de qualquer penalização foi o técnico do Knicks, Isiah Thomas, que também estava envolvido no problema. O comissário da NBA, David Stern, explicou que a severidade da punição é para evitar novas brigas - como a que já havia ocorrido há dois anos entre os jogadores do Indiana Pacers e do Detroit Pistons, que envolveu inclusive torcedores. "Todos aqui tem que dar o exemplo. Esse tipo de coisa (briga) não pode acontecer."