Aos 45, Oscar fala em recauchutagem O jogador de basquete Oscar Schmidt completa 45 anos neste domingo. E em quadra ? vai comemorar o aniversário jogando. Seu time, o Flamengo, enfrenta a Uniara/Araraquara, às 20h30, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, em partida da décima rodada do turno do Campeonato Nacional de Basquete (com SporTV). Embora admita que, fisicamente, está cada vez mais difícil jogar ? fala até que está precisando de "recauchutagem" ? Oscar não indica quando vai parar definitivamente e garante que ainda sente prazer em jogar, após 32 anos de carreira, cinco Olimpíadas e quase 50 mil pontos. Desde que o jogo marcado para a sua despedida, no ano passado, que deveria ser uma festa, terminou em enorme confusão, com brigas, inclusive, Oscar disse que não revelaria mais quando entraria em quadra para uma partida oficial pela última vez. Mas quando jogou uma partida oficial ao lado do filho Felipe, que joga e estuda em uma escola nos Estados Unidos, disse que poderia deixar as quadras após completar 50 mil pontos. O cestinha está bem perto disso. Soma 48.876 pontos na carreira, em 1.589 jogos (média de 30,8 pontos por partida) como profissional (essa é uma estatística pessoal, não oficial). "Tenho fôlego e vontade de um juvenil com os problemas de um adulto que está nas quadras há 32 anos. Preciso de recauchutagem de dois joelhos novos, de trocar uns dedos, umas articulações, um par de cotovelos..." Oscar acrescenta que sente orgulho por ter ido tão longe e que ainda desperta a preocupação de marcadores, "jogadores que têm idade para ser meus filhos". Oscar observa que é um jogador realizado na vida e na carreira. "Não me sinto no direito de pedir nada ou de querer mais nada porque ganhei e recebi muito mais do que sonhei para mim. Tenho que agradecer muito aos que sempre torceram por mim, que sempre me deram apoio, aos meus companheiros de equipe, meus técnicos e, principalmente, minha família." Nacional ? Os outros jogos do Nacional na rodada deste domingo às 11 horas, ACF/Campos x Universo/Ajax, Vasco x Unit/Uberlândia, e COC/Ribeirão Preto x Ulbra; às 18 horas, Habib´s/Casa Branca x Universo/Minas, Franca x Bandeirante/Irmãos Zen e Winner/Limeira x Unopar/Londrina/Aguativa.