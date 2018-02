Apenas Franca e Ribeirão estão invictos no Nacional A rodada desta sexta-feira à noite derrubou mais um invicto no Nacional masculino de basquete: o Pitágoras/Minas, que perdeu para o Franca/Mariner/Unimed por 86 a 85, em Franca (SP). Com isso, apenas o time de Franca e o COC/Ribeirão Preto continuam invictos. O time de Ribeirão Preto, por sinal, também jogou e venceu, em casa, por 97 a 89 o Bandeirantes/Rio Claro. As duas equipes que estão com 100% de aproveitamento dividem a liderança do Grupo B, ambas com seis vitórias em seis jogos. Os outros resultados da noite foram: SEB/Brusque/Havan 80 x 89 Conti/Amea/Assis, em Brusque (SC); e Flamengo/Petrobras 92 x 109 Paulistano/Dix Amico, no Rio de Janeiro (RJ).