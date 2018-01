Após 11 jogos fora, Curry volta com dez cestas de 3 pontos em triunfo do Warriors

Stephen Curry não poderia ter um retorno melhor às quadras. Pela rodada de sábado da NBA, o astro marcou 38 pontos e converteu dez arremessos de três, feito alcançado pela nona vez na sua carreira, para liderar o Golden State Warriors no triunfo por 141 a 128 sobre o Memphis Grizzlies, em casa.

Após ficar de fora dos últimos 11 jogos do Warriors por causa de uma torção no tornozelo direito, Curry retornou com 13 de 17 arremessos de quadra convertidos, sendo dez de 17 em tentativas de três, nos 26 minutos em que permaneceu na quadra da Oracle Arena pelo líder da Conferência Oeste com 29 triunfos em 37 jogos.

Kevin Durant acrescentou 20 pontos, nove assistências e cinco rebotes, enquanto Klay Thompson marcou 21 pontos e Zaza Pachulia somou 17 pontos, oito rebotes e seis assistências pelo Warriors. O Grizzlies, o pior time do Oeste, contou com seis jogadores anotando ao menos dez pontos, com destaque para Marc Gasol com 27 pontos e dez de 13 arremessos de quadra convertidos.

Também na noite de sábado, o Cleveland Cavaliers perdeu pela terceira vez consecutiva ao ser batido pelo Utah Jazz por 104 a 101, em Salt Lake City, ao sofrer com a grande atuação de Donovan Mitchell, que marcou 29 pontos, incluindo uma cesta decisiva a 35 segundos do fim. Esse foi o sexto triunfo consecutivo do Jazz sobre o time de Cleveland.

No dia do seu aniversário de 33 anos, LeBron brilhou com 29 pontos, oito rebotes e seis assistências, ainda que não tenha conseguido evitar a derrota do terceiro colocado do Leste. Ricky Rubio somou 16 pontos, dez rebotes e oito assistências pelo Jazz, que está em décimo lugar no Oeste e contou com uma sequência de 23 a 3 para abrir vantagem no terceiro quarto.

Outro favorito que caiu na rodada de sábado foi o San Antonio Spurs, que teve a sua pior produção ofensiva nesta temporada na derrota para o Detroit Pistons por 93 a 79, fora de casa. Andre Drummond somou 21 rebotes e 14 pontos, Reggie Bullock marcou 22 pontos e Luke Kennard anotou 20 pelo Pistons, que conseguiu superar as ausências de Reggie Jackson e Avery Bradley, ambos lesionados.

Kawhi Leonard marcou 18 pontos pelo Spurs, que teve aproveitamento de apenas 37% dos arremessos de quadra e fechou o primeiro quarto com apenas 13 pontos anotados. O time de San Antonio é o terceiro colocado do Oeste, enquanto o Pistons está na quarta posição no Leste.

Com 30 pontos de Kristaps Porzingis, sendo sete no 1min30 final, o New York Knicks bateu como visitante o New Orleans Pelicans por 105 a 103. O Atlanta Hawks, com 18 dos 22 pontos de Dennis Schroder no segundo tempo, derrotou o Portland Trail Blazers por 104 a 89. O Miami Heat venceu o Orlando Magic, fora de casa, por 117 a 111 com 31 pontos de Tyler Johnson. Fora de casa, o Philadelphia 76ers superou o Denver Nuggets por 107 a 102.

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Washington Wizards x Chicago Bulls

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers