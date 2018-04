Após 14 anos, Timberwolves vencem uma partida de playoffs da NBA

MINEÁPOLIS - O Minnesota Timberwolves venceu na noite deste sábado por 121 a 105 o Houston Rockets na terceira partida entre ambos pelos playoffs da Conferência Oeste da NBA.

A vitória, que foi a primeira dos Timberwolves em playoffs em 14 anos, deixa a série favorável ao Rockets em 2 a 1 quando ambas as equipes voltarem a se enfrentar na quarta partida, na próxima segunda-feira, no Target Center.

O ala-armador Jimmy Butler marcou 28 pontos, incluindo quatro cestas de três, e foi o cestinha da equipe.

Os Timberwolves não tinham ganhado uma partida de playoffs desde 29 de maio de 2004 quando foram às finais pela Conferência Oeste que disputaram e perderam para o Los Angeles Lakers.

A ala-armador James Harden com 29 pontos, sete rebotes e sete assistências, voltou a ser o líder do ataque dos Rockets, mas não teve consistência e no segundo tempo ele também não conseguiu converter os pontos decisivos quando os Timberwolves conseguiram se afastar no placar.

O pivô brasileiro Nenê Hilário jogou 11 minutos e marcou quatro pontos, pegou dois rebotes, perdeu uma bola e cometeu uma falta pessoal. /EFE