Após batalha, Uberlândia joga pelo Nacional A Unit/Uberlândia mal teve tempo de descansar do tumultuado jogo contra o Atenas, de Córdoba, na Liga Sul-Americana de Basquete, na quarta-feira, quando empatou a final em melhor-de-cinco por 2 a 2. Nesta sexta-feira a equipe enfrenta o Londrina, às 20h30, no Paraná, pelo Campeonato Nacional. O técnico Hélio Rubens foi agredido pelo jogador argentino Campana, que não sofreu punição nenhuma e voltou a jogar. O Uberlândia deixou a quadra rapidamente e teve de aguardar cerca de uma hora no vestiário para não ser atacado pela torcida argentina. O ônibus foi apedrejado. No Nacional, o Uberlândia é a líder da competição, com 78,9% de aproveitamento (15 vitórias e quatro derrotas), seguido do Flamengo, com 73,1% (19 vitórias e sete derrotas), e do Universo/Ajax com 70,8% (17 vitórias e sete derrotas). No clássico do interior paulista, o COC/Ribeirão Preto recebe o time de Franca, em Ribeirão, às 20 horas. O COC está em quinto, na zona de classificação para os playoffs. Franca, em 12º. Outros jogos: Uniara/Araraquara (sétimo) x Universo BH/Minas (quarto), em Araraquara; Corinthians/Mogi (nono) x Campos (sexto) em Mogi; URB/Blumenau (16º) x Universo/Ajax (terceiro), em Blumenau; Casa Branca (15º) x Ulbra (10º), em Casa Branca.