Após cogitar aposentadoria, Derrick Rose se reapresenta ao Cavaliers

Depois de colocar a continuidade da carreira em dúvida, o armador Derrick Rose se reapresentou nesta segunda-feira ao Cleveland Cavaliers. O jogador de 29 anos, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, retornou ao time e seguirá o tratamento para voltar às quadras da NBA.

Rose estava afastado da franquia há quase um mês, desde o dia 9 de novembro, quando sofreu uma torção no tornozelo. Trata-se de mais um problema físico em uma carreira marcada por eles e que fez com que o armador cogitasse deixar o basquete. "Está cansado e as contusões estão mexendo com seu lado psicológico", disse uma pessoa próxima do jogador na época.

Sem aviso prévio, porém, Rose retornou ao Cavaliers nesta segunda-feira e mostrou-se determinado a voltar às quadras. Foi o que garantiu, ao menos, o diretor geral da franquia, Koby Altman. "Este tem sido um período muito desafiador para o Derrick", declarou.

Rose chegou a se reunir com o técnico Tyronn Lue nos últimos dias. O jogador, que tem contrato com o Cavaliers até o fim da temporada, está com média de 14,3 pontos nos sete jogos em que vestiu a camisa da equipe.

O armador também teve passagem pelo New York Knicks, mas foi com o Chicago Bulls que marcou época e chegou a ser eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA na temporada 2010/2011. Graves lesões em seus dois joelhos, porém, atrapalharam sua sequência na franquia.