Após levar arma a vestiário, jogador da NBA é suspenso

O armador Gilbert Arenas, do Washington Wizards, foi suspenso por tempo indeterminado pela comissão da NBA após o incidente com o companheiro de equipe Javaris Crittenton. Após a vitória sobre o Milwaukee Bucks, em 23 de dezembro, o jogador sacou uma arma no vestiário para ameaçar Crittenton.

A confusão começou quando Crittenton cobrou de Arenas o pagamento de uma aposta. O armador ficou nervoso e sacou uma arma que estava guardada em seu armário.

Comissário da NBA, David Stern explicou que o atleta ainda não recebeu uma pena definitiva, mas a punição será severa. "Ao final das investigações é provável que o atleta receba uma punição ainda pior."

"Ele não terá remuneração até lá, em efeito imediato, até que termine a investigação da NBA", complementou Stern.