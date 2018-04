Após nova cirurgia, médico de Oscar mostra otimismo Oscar Schmidt está otimista e tem se dirigido diariamente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se submeter às sessões de radioterapia na tentativa de afastar os riscos de uma recidiva de um câncer no cérebro. As informações são do neurocirurgião Marcos de Queiroz Teles Gomes, que operou o ex-atleta no dia 30 de abril, no Hospital Sírio Libanês.