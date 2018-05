Após oito anos de afastamento, Vendramini está novamente numa final

SÃO PAULO - Cinco meses depois de voltar ao basquete feminino, o técnico Antônio Carlos Vendramini se vê novamente envolvido numa final. A sua equipe, Americana, encara neste sábado, a partir das 12h, o poderoso time do Sport, atual campeão da Liga de Basquete Feminino.

É a oportunidade que o sexagenário tem de ampliar sua galeria de conquistas. Em toda a carreira, iniciada em 1983, na Prudentina da craque Hortência, Vendramini já acumula dez títulos nacionais, 11 paulistas, seis sul-americanos e dois mundiais. Esses números ficaram congelados por oito anos. Desde 2006, quando foi demitido de Ourinhos, Vendramini não trabalhava no basquete.

"Estava muito cansado da vida no basquete, da pouca dedicação à família. Como tenho uma empresa de marketing esportivo com o meu filho, não cheguei a me afastar totalmente do meio. Mas, nesse período, minhas saudades da quadra foram aumentando. Recebi alguns convites, mas nenhum despertou em mim o entusiasmo que acho que um técnico precisa ter. Quando Americana me chamou, acabamos juntando a fome com a vontade de comer".

Em seu retorno, Vendramini se deparou com um basquete melhor. Um basquete masculino melhor, diga-se. "O masculino evoluiu bastante. A liga masculina se estruturou bem. Acho que o feminino, no tocante à administração, ainda precisa de bastante trabalho. Temos que fortalecer a liga. Gostaria de ter encontrado uma situação melhor no basquete feminino. A gente vive de apaixonados que fazem basquete. Não temos a estrutura que gostaríamos".

O material humano, na avaliação dele, está melhorando. "Nós temos grandes jogadoras, como Érika, Clarissa e Damiris, que são realidade. A renovação veio meio tardia, mas veio. Há boas jogadoras surgindo. O nível hoje é bom, mas faltam estrelas".

A final de hoje reunirá boa parte desse talento. No Sport, jogam a veterana Adrianinha, Érika, Palmira, Franciele e Nádia, além de boas estrangeiras. Americana conta com Damiris, Clarissa, Karla, Izabella Sangalli e Gilmara.

"Acho que as duas equipes se equivalem. Na minha opinião, a única vantagem que o Sport tem é o direito de fazerem até dois dos três jogos da final, caso sejam necessários, no Recife". O time pernambucano tem essa vantagem por ter feito melhor campanha na fase classificatória.