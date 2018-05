Após tragédia, Thunder conquista 40ª vitória na temporada da NBA

Mesmo assim, o Thunder superou por 121 a 95 o New Orleans Pelicans, que na temporada passada foi dirigido exatamente por Williams. Assim, antes do início do duelo em Oklahoma, foi realizado um minuto de silêncio.

Em quadra, Kevin Durant anotou 23 pontos pelo Thunder, assim como Russel Westbrook, que também deu dez assistências e conquistou nove rebotes. Já Serge Ibaka marcou 18 pontos pelo terceiro colocado do Oeste. Em um jogo com quatro cestinhas, Anthony Davis e Jrue Holiday também marcaram 23 pontos cada para o Pelicans, que está apenas em 12º lugar na mesma conferência.

No outro jogo que antecedeu a realização do fim de semana do All-Star Game da NBA em Toronto, o Milwaukee Bucks superou o Washington Wizards por 99 a 92, em casa.

Khris Middleton anotou 27 pontos, sendo 14 deles no último quarto, e ainda deu nove assistências pelo Bucks, enquanto Giannis Antetokounmpo somou 17 pontos e 13 rebotes para o antepenúltimo colocado da Conferência Leste.

Bradley Beal liderou o Wizards com 19 pontos. John Wall marcou 15 pontos e ainda deu dez assistências. Já o brasileiro Nenê Hilário atuou por 23 minutos, com 14 pontos, seis rebotes e duas assistências pelo time de Washington, que está em décimo lugar no Oeste. A temporada regular da NBA será retomada na próxima quinta-feira.