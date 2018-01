Após três derrotas, Lakers vencem O Los Angeles Lakers derrotou neste domingo o Toronto Raptors por 109 a 107 e quebrou uma seqüência de três derrotas na NBA. Os cestinhas dos Lakers foram Kobe Bryant e o pivô Shaquille O´Neal , com 31 pontos cada. A partida foi decidida na prorrogação. Está foi a terceira vitória dos Lakers fora de casa. Os tricampeões continuam irreconhecíveis na temporada. São apenas 11 vitórias em 29 jogos e a vice-lanterna da Divisão do Pacífico. O Golden State Warriors é o último. Com o resultado, o Toronto perde sua terceira partida consecutiva e continua na penúltima colocação da Divisão Central, com oito vitórias em 27 partidas. Morris Peterson liderou os Raptors com 27 pontos, o maior marcador de sua carreira. Na quinta-feira, o time pega o Seattle SuperSonics. Outros resultados deste domingo: Utah 103 x 74 Memphis Miami 92 x 84 New York Sacramento 103 x 88 Golden State