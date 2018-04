Aposentado há 10 anos, Oscar Schmidt ganha a vida dando palestras

SÃO PAULO - Há 10 anos, o maior cestinha da história do basquete brasileiro anunciava seu abandono das quadras. Oscar Schmidt, hoje com 55 anos, foge à regra de outros famosos do basquete, como Michael Jordan, Magic Johnson e Patrick Ewing: nunca jogou na NBA. Todos os 49.737 pontos que Oscar marcou ao longo da carreira, como informado no livro que conta sua história, "Conquistando o Sucesso", dele próprio, foram no basquete amador. Ou melhor, no basquete não profissional como dos Estados Unidos. Orgulhoso do caminho que tomou, Oscar ganha a vida hoje dando palestras motivacionais em empresas. O jeito engraçado e até mesmo caipirão, como boa parte do Brasil, o ajuda a contar causos e momentos marcantes de sua trajetória. Oscar era jogador do tipo que não se entregava em quadra, e que tentava até o último segundo um tiro certeiro.

"A ideia de falar em público surgiu em 1996. A Amway, que patrocinava o Corinthians, onde eu jogava naquela época, me convidou pra fazer uma palestra. Eu fui lá, falei uns 20 minutos e eles gostaram, até me chamaram de novo. Fiz algumas outras palestras antes de parar de jogar e foi assim que comecei minha nova atividade", diz o 'Mão Santa'. Aliás, Oscar nega tal santidade. Prefere atribuir o sucesso de seus arremessos de dois e três pontos aos incontáveis treinos em que chegava antes dos companheiros e saía depois, exausto de tantos tiros livres. Oscar treinava mais que o time inteiro junto.

E o que começou como uma brincadeira acabou rendendo bom dinheiro para a aposentadoria do ex-jogador. Por mês, ele revelou que costuma ministrar de 10 a 12 palestras, de 1 a 2 horas, a preço mínimo de R$ 27 mil cada uma. O máximo que ganhou contando sua história e a superação de algumas partidas foi R$ 40 mil. "Depende do local. Digo sempre que está ótimo! É muito mais do que eu recebia jogando basquete."

Oscar sempre organizou sua vida com uma lista de metas e desafios a serem cumpridos. Insistiu em seguir a vida no basquete, mesmo que seu pai desejasse a ele uma vida de estabilidade como concursado do Banco do Brasil. Como logo percebeu que o filhão não seguiria o conselho, Seu Oswaldo se rendeu ao desejo de Oscar e fez uma provocação: "Você precisa arremessar de um jeito que ninguém faça igual, de um lugar que ninguém consiga, ser melhor que os outros". Foi assim que Oscar se tornou uma lenda do basquete nacional. Ele era perfeito nas bolas de três, chegando a marcar 90 vezes consecutivas num treino no Flamengo.

FUTURO

Obstinado, Oscar nunca ficou satisfeito em ser apenas bom. Quis ser o melhor jogador de basquete, o maior cestinha e ídolo nacional. Conseguiu. Hoje, seu objetivo é ser o melhor palestrante de todos. A lista de competidores é imensa e passa por diversas áreas. Mesmo assim, não desiste. "Meu plano é continuar fazendo palestras cada vez melhores e ganhar o prêmio 'Top of Mind'. Fui indicado este ano e tenho a maior vontade de ganhar. Vou me esforçar muito."